Две транспортные развязки под Краснодаром откроют в 2019 году

Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам переговоров с председателем правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергеем Кельбахом, которые состоялись 1 июня в Москве.

Строительство развязки возле аула Тугургой ведет компания-подрядчик «Донаэродорстрой». Дорожники обещают завершить ремонт дороги в районе развязки к 15 июня. На переговорах с Сергеем Кельбахом обозначили сроки полного завершения строительства развязки — июнь 2019 года.

Также республика заручилась поддержкой госкомпании в строительстве другого инфраструктурного объекта — транспортной развязки возле поселка городского типа Тлюстенхабль.

Как уточнил руководитель минстроя Адыгеи Валерий Картамышев, контракт с подрядчиком заключат до 28 июня. Сдача объекта запланирована на конец 2019 года. Развязка позволит снизить интенсивность движения и минимизировать аварийность на этом участке дороги.