В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США

Россию необходимо вернуть в состав G8, чтобы создать противовес интересам США на будущих саммитах. С таким заявлением выступила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

В интервью изданию Deutschlandfunk немецкий политик отметила, что обеспечить безопасность Европы без России невозможно и призвала ЕС восстанавливать хорошие отношения с Москвой.

Она также указала, что РФ играет важную роль в решении экономических и мировых проблем.

При этом в апреле этого года глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что присоединение России к группе семи сейчас невозможно.