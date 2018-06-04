Поиски девочки-подростка ведутся в Краснодарском крае

Полиция и волонтеры ищут школьницу, пропавшую в Краснодарском крае в воскресенье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ранее в социальных сетях появилась информация, что в селе Ковалевском Новокубанского района пропала 13-летняя школьница.

"Поиски девочки ведутся. В них участвуют сотрудники полиции, волонтеры", - сказал представитель полиции.

"Последние два дня была у бабушки, вчера вечером отпросилась пойти погулять и не вернулась. Двое человек ее сегодня видели на остановке по направлению в город Армавир, маршрутчик опознал, но где высадил и в какое время не помнит", - уточнила представитель СК.