В России не исключили возобновления выпуска Ан-124 под новым брендом

Российское авиастроение может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его выпуск под другим брендом, заявил член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

«По всем международным правилам мы должны нести эту марку — Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этом самолете. А изменения сейчас будут вноситься, и он пойдет уже под другим брендом», — рассказал он 3 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Сытника, у самолета будет изменена авиoника, конструкция шасси, а также установлены другие двигатели.

«База Ан-124, но практически это будет другой самолет», — цитирует его ТАСС.

Командующий Военно-транспортной авиацией, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил 2 июня, что Россия рассматривает вопрос возобновления производства таких самолетов.

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» был создан в СССР в 1982 году. Он является самым большим транспортным самолетом, выпускаемым серийно.