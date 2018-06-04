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СЮЖЕТ ДНЯ

Поклонская возмутилась поездкой княгини Романовой по Крымскому мосту

Понедельник, 04 июня 2018 06:09
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Поклонская назвала их «гостями из Испании» и «самопровозглашенными «государынями» и «цесаревичами». Депутат отметила, что они «в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей». При этом она призвала «поглубже заглянуть в историю», прежде чем говорить о положительных аспектах этого визита.

«До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода “монархами”?» — написала депутат в Facebook.

В субботу великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном Георгием Михайловичем на автомобиле LADA проехали по Крымскому мосту. Визит Романовых в Крым приурочен к 235-летнему юбилею вхождения полуострова в состав Российской империи. После поездки княгиня пообещала способствовать признанию Крыма на Западе.

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