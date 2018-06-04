Пожарные расчеты учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю ликвидировали крупное возгорание вблизи жилого дома

Информация о сильном возгорании на заброшенном поле, прилегающем к жилому поселку, поступила в пожарную часть ЛИУ-8 УФСИН России по Краснодарскому краю от районного диспетчера пожарно-спасательного отряда МЧС. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники пожарного расчета ЛИУ-8 обнаружили, что действительно около находящегося на окраине поселка одноэтажного многоквартирного дома валит густой дым, а его жители самостоятельно пытаются бороться с огнем подручными средствами.

Пожарные приступили к ликвидации очага возгорания, однако усилился ветер, и огонь с еще большей силой стал распространятся по сухой траве и камышу. Сориентировавшись во внезапно изменившейся обстановке, руководитель пожарного расчета ЛИУ-8 принял решение вызвать на подмогу коллег из расположенных поблизости исправительных учреждений. В скором времени к тушению огня подключились пожарные расчеты из ИК-2, 3 и 6.

Борьба с огнем велась несколько часов. Четыре пожарные машины участвовали в тушении огнясменяядруг друга, успевая непрерывно пополнять быстро расходующийся запас воды в своих емкостях. Совместными усилиями ведомственные огнеборцы справились с возгоранием.

Жители спасенного дома поблагодарили сотрудников пожарных частей учреждений УИС за то, что те не оставили их в беде и не дали распространиться огню на их квартиры.

Ведомственная пожарная охрана УФСИН России по Краснодарскому краю регулярно участвует в проведении спасательных работ и тушении пожаров на различных объектах, принадлежащих муниципальным образованиям Краснодарского края. Особенно много работы у пожарных из учреждений УИС края в летний период. Взаимодействие с подразделениями МЧС осуществляется в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве.