В Белореченскую воспитательную колонию приехали байкеры

Байкеры из мотоклубов «Last Rebels» и «Медведи» впервые побывали в Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю. Свой визит к несовершеннолетним осужденным мотоциклисты приурочили ко Дню защиты детей.

Припарковавшись на плацу учреждения, гости зашли в столовую, где рассказали собравшимся там подросткам о своем увлечении и образе жизни,показали привезенный с собой видеоролик о байкерском движении, ответили на вопросы.

Затем байкеры продемонстрировали своих «железных коней» –классических «чопперов», солидных внедорожников и гоночных спортбайков. Подросткам разрешили разглядеть их получше, потрогать и даже посидеть за рулем. Ребята интересовались техническими характеристиками мотоциклов, слушали поучительные истории из байкерской жизни и с восторгом делились друг с другом впечатлениями.

В завершении своего посещения гости сфотографировались с подростками, вручили им памятные сувениры, после чего, сделав на ревущих «железных конях» круг плацу, покинули колонию.

Подобные встречи носят не только развлекательный, но и воспитательный характер. Общаясь со взрослыми, по-настоящему увлеченными своим делом и ведущими здоровый образ жизни людьми, несовершеннолетние осужденные получают положительное влияние, стремятся к исправлению, выбирают правильные ориентиры на будущее.