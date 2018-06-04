Подарки ко Дню защиты детей получили юные горячеключевцы из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Велосипеды, школьные принадлежности, сладости – получить подарки на 1 июня ребята не ожидали, но сюрпризу очень обрадовались. К сожалению, не в каждой семье есть возможность радовать детей дорогими подарками. К счастью, есть те, кто готов это делать от чистого сердца.

Инициативу организовать и провести благотворительную акцию выдвинул глава Горячего Ключа. Доброе начинание нашло поддержку у предпринимателей. Сюрпризы в день своего праздника получили 16 детей из 7 семей. А в благодарность ребята подарили самое дорогое и светлое – счастливые детские улыбки.

- Я выражаю благодарность всем, кто поддержал это начинание. Благотворительная акция в этот добрый праздник призвана напомнить всем нам – на Кубани нет чужих детей, - прокомментировал событие на своей странице в «Фейсбук» глава Горячего Ключа.