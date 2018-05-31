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СЮЖЕТ ДНЯ

III Фестиваль кубанского кваса

Четверг, 31 мая 2018 12:47
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III Фестиваль кубанского кваса

Двадцать шестого мая 2018 года в станице Староминской прошло одно из самых ярких событий кубанской весны. Состоялся III Фестиваль кубанского кваса, главными действующими лицами которого выступили гости фестиваля.

Именно с их помощью и был установлен мировой рекорд с занесением в Книгу рекордов Гиннесса на «самое массовое приготовление окрошки». Более тысячи человек одновременно занялись нарезкой ингредиентов для окрошки и приготовлением русского национального блюда, после чего каждый участник смог отведать собственноручно приготовленную окрошку и угостить ею своих друзей из числа группы поддержки. Каждому участнику установления рекорда был выдан сертификат участника установления мирового рекорда Гиннесса. Ведущим мероприятия выступил народный артист России Дмитрий Назаров.

Также в программе мероприятия прошли выступления мотокаскадеров, массовый молодежный забег «За здоровый образ жизни», в котором приняла участие тысяча человек, а старт забегу дала олимпийская чемпионка Ирина Караваева, шоу канатоходцев, спортивные состязания на стадионе «Олимп», выступление групп «На-На» и «Вирус», бесплатная лотерея с главным призом баней-бочкой, которую выиграл житель поселка Орлово-Кубанский Александр Широков, день открытых дверей на заводе ООО «Прибой» с проведением экскурсий. Завершил праздник великолепный праздничный салют.

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