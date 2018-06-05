На Кубани в почтовых отделениях стартовали продажи японских товаров

Продажи японских товаров стартовали более чем в 2000 отделений Почты России в 14 регионах страны, включая Краснодарский край. Реализация проекта стала продолжением партнерства российского почтового оператора с Почтой Японии. Продукция предоставлена дочерней компанией Hokkaido Corporation ООО «Пегас HC».

В 2017 году в почтовых отделениях Москвы и Воронежа прошли успешные тестовые продажи японских товаров, которые показали высокий спрос у россиян на качественную японскую продукцию. По итогам пилотного проекта, признанного удачным, продажи японских товаров стартовали в крупных почтовых отделениях Краснодарского края, Приморья, Хабаровска, Иркутска, Тюмени, Самары, Татарстана, Волгограда, Ростова, Белгорода, Липецка, Тамбова, Москвы и Московской области.

Для продажи в почтовых отделениях представлены несколько десятков наименований продукции японского производства: бытовая химия, косметика для лица и волос, продукты питания и др. Совместно с японскими партнерами был подобран ассортимент, который будет представлен только в отделениях почтовой связи.

«Японский товар - это прежде всего качественный товар, при изготовлении которого соблюдаются все технические требования к производству, к качеству сырья. Мы постарались, чтобы стоимость продукции была приемлемой для наших клиентов. По итогам трех месяцев продаж мы окончательно сформируем продуктовую линейку и расширим проект на всю страну», - отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.