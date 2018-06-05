Заботиться о Черном море научат с детства

Серия необычных эколого-просветительских акций стартовала в прибрежных городах Краснодарского края. Открыл «зеленую» эстафету Сочи. Инициаторами мероприятия выступила сеть семейных отелей Alean Family Resort Collection, а организовать помог международный экологический фонд «Чистые моря».

- Наш фонд был создан в 2009 году. Одним из инициаторов его создания стал космонавт, герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев. Оказалось, что из космоса очень четко видно – что творится с нашими морями. Мы начали проводить эколого-просветительские акции. Вместе с детьми выходили на субботники, убирали мусор, выпускали рыб, объясняли ребятам элементарные экологические правила, которые каждый должен знать с рождения. Почему именно дети? Их еще можно воспитать, привить бережное отношение к природе, со взрослыми, к сожалению, это уже вряд-ли получится, - пояснила заместитель генерального директора экологического фонда «Чистые моря» Анна Субботина.

Первые эколого-просветительские акции фонда были организованы в Астраханской области. Сегодня они регулярно проходят в разных городах страны. А вот в Краснодарском крае – впервые. Объясняется это просто. Обычно поддержку фонду оказывают большие промышленные предприятия, которые наносят значимый вред экологии. На берегу Черного моря «зеленую» инициативу первыми проявили представители курортной отрасли

- Сегодня на выбор места отдыха во многом влияет экологическое состояние моря. Туристы все больше обращают внимание на соответствие отелей экологическим стандартам, на ответственное потребление ресурсов. С помощью этой акции мы хотим задать тренд на экологическое просвещение, бережное отношение к окружающей среде, потому что понимаем, что в руках этих детей, которые сегодня слушают уроки – будущее Черного моря, - поделилась представитель пресс-службы Alean Family Resort Collection Наталья Нестеренко.

Основная цель акции показать, что любить природу и заботиться о ней может каждый. Даже самый маленький. Юных любителей природы ждали занимательные экологические уроки, специальный квест, интерактивные занятия, мастер-классы по изготовлению поделок из даров моря.

- В Краснодарском крае, на участке от Сочи до Новороссийска, находится самый чистый участок всего Черного моря, что подтверждает очень большое число эндемиков. Но это не значит, что мы можем не обращать внимания на экологию моря. Огромная проблема в деле защиты природы – незнание. Воспитывать экологическую культуру нужно с самого детстве. Мы рассказываем детям последние научные факты о Черном море, но на их языке, показываем, что они сами могут сделать для охраны природы, и, конечно же, даем попробовать. Мы пытаемся привить ребятам элементарные экологические привычки. Не бросать мусор, не заходить в

море с кремом. Кажется, что это мелочи, но они очень серьезно влияют на состояние моря, - рассказала кандидат экологических наук Анна Ашмарова.

А после того, как маленькие участники экологической акции узнали все об обитателях Черного моря, с одним из них они познакомились в живую. В реку Мзымта были выпущены сотни мальков краснокнижного лосося – кумжи.

- Я люблю животных. Поэтому было интересно узнать про рыб Черного моря. Мне очень понравилось выпускать в речку маленькую рыбку. Она подрастет и уплывает в море. Я загадала, чтобы она выросла и вернулась в речку, чтобы у нее было много деток, - поделилась впечатлениями семилетняя Аня Заяц из Белгородской области.

В рамках эколого-просветительской акции фонда «Чистые моря» в реки Кубани будет выпущено более 3000 мальков ценных рыб. Необычную «зеленую» эстафету Сочи передал Геленджику и Анапе.

Ирина СИЗОВА