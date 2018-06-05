Новые возможности для отдыха всей семьей появляются в горах Сочи

Необычная Детская Горная Академия открылась на курорте «Роза Хутор». В ней дети смогут изучать мир гор в игровом формате квестов и викторин.

- Завершив постолимпийский период, курорт приступил к реализации программы устойчивого развития. Мы сосредоточились на том, чтобы совершенствовать сервис, расширять туристические продукты и услуги, наполнять курорт новыми релаксационными, культурными, экологическими, социально-значимыми событиями и программами, – отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» Николай Шленцов.

Слушатели необычной академии - дети в возрасте от 4 до 15 лет, будут обучаться секретам горного туризма, погружаться в увлекательный мир флоры и фауны, проводить лабораторные исследования по изучению природы. В ежедневном режиме дети смогут посетить более десятка разнообразных занятий, направленных на интеллектуальное развитие и приобретение практических навыков поведения в горах. Каждое воскресенье для слушателей академии организуется познавательный маршрут до Йети Парка с изучением природы и работой с дневником исследователя, а также встреча с Йети и прохождение одного маршрута на веревочном городке «Йети Джунгли».

Ирина СИЗОВА