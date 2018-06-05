Юные правозащитники со всей России собрались в ВДЦ «Орленок»

Несколько часов назад в лагере отдыха «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок» торжественно открылась тематическая смена «Юный правозащитник-2018».

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю А.В. Кумиров лично прибыл в «Орлёнок» для участия в торжественной церемонии. Главного судебного Краснодарского края сопровождал помощник руководителя Управления Д.А. Арутюнян, уже четвертый год подряд курирующий смену.

Перед началом мероприятия к ним присоединились те, кто организует детский отдых: генеральный директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» А.В. Джеус, заместитель директора по вопросам правового обеспечения и безопасности генерального директора Ю.А. Колевайко, заместитель директора генерального директора В.В. Бабак и начальник детского лагеря «Дозорный» А.В. Козлов.

Весь лагерь «Дозорный», более 150 ребят со всей страны выстроились на линейке открытия смены. Первые из них приехали сюда еще 30 мая, и за несколько дней успели освоиться в «Орлёнке». Уже прошло несколько организационных сборов, ребята выбрали своих командиров и старшин (на единственной в мире детской пограничной заставе «Дозорная» всё по-настоящему — ребята учатся быть настоящими защитниками Отечества, без скидок на возраст). И, конечно, юные правозащитники уже оценили один из лучших пляжей черноморского побережья Российской Федерации. Официального открытия смены все ждали с нетерпением: такие мероприятия в «Орлёнке» всегда проходят красиво. Торжественная линейка, маршировка знаменной группы, подъем знамени под бой барабанов… даже для взрослых гостей это зрелище выглядит завораживающим. А для юных участников смены, впервые прибывших в знаменитый на всю страну лагерь отдыха церемония открытия становится своеобразным посвящением в «орлята».

В своем приветственном слове главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров пожелал ребятам стать настоящими патриотами, заслуженными гражданами своей страны, и выразил отдельную благодарность генеральному директору Всероссийского детского центра «Орлёнок» А.В. Джеусу и начальнику детского лагеря «Дозорный» А.В. Козлову за многолетний и весьма плодотворный труд по организации детского отдыха.

Этот поистине первоклассный отдых – результат большой работы многих людей. Огромный вклад принадлежит слаженному и дружелюбному коллективу лагеря «Дозорный», а также сопровождающим смену работникам ФССП России. Фотосопровождение и оперативное разрешение рабочих вопросов осуществляет специалист отдела организационно-контрольной работы УФССП России по Краснодарскому краю Елена Леонтьева. Она находится на постоянной связи с курирующим смену Д.А. Арутюняном.

Ближайшие три недели у ребят будут необычайно насыщенными. Их ждут горные походы, песчаные пляжи, вечера на костровой поляне «Орлёнка», новые друзья, встречи с ветеранами спецслужб и многое другое.