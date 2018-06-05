На Кубани 5 июня пройдут кратковременные дожди и грозы

По югу Черноморского побережья утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, местами 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−19 °С, днем 23−28 °С. Температура морской воды в Черном море 18−20 °С, в Азовском море 19−21 °С, на участке Геленджик-Сочи 20−22 °С.
Без осадков. Ветер западных направлений 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−17 °С, днем 27−29 °С.
Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь.
Туапсе +25…+27 °C преимущественно без осадков.
Геленджик +25…+27 °C преимущественно без осадков.
Новороссийск +25…+27 °C преимущественно без осадков.
Анапа +25…+27 °C преимущественно без осадков.
Крымск +25…+27 °C кратковременный дождь.
Славянск-на-Кубани +25…+27 °C кратковременный дождь.
Приморско-Ахтарск +25…+27 °C кратковременный дождь.
Ейск +24…+26 °C кратковременный дождь.
Тихорецк +26…+28 °C преимущественно без осадков.
Кропоткин +26…+28 °C преимущественно без осадков.
Армавир +26…+28 °C кратковременный дождь.
Лабинск +24…+26 °C кратковременный дождь.
Белореченск +25…+27 °C кратковременный дождь.
Горячий Ключ +27…+29 °C преимущественно без осадков.
Краснодар +27…+29 °C преимущественно без осадков.