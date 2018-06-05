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СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани 5 июня пройдут кратковременные дожди и грозы

Вторник, 05 июня 2018 09:07
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По югу Черноморского побережья утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, местами 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−19 °С, днем 23−28 °С. Температура морской воды в Черном море 18−20 °С, в Азовском море 19−21 °С, на участке Геленджик-Сочи 20−22 °С.

Без осадков. Ветер западных направлений 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−17 °С, днем 27−29 °С.

Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь.

Туапсе +25…+27 °C преимущественно без осадков.

Геленджик +25…+27 °C преимущественно без осадков.

Новороссийск +25…+27 °C преимущественно без осадков.

Анапа +25…+27 °C преимущественно без осадков.

Крымск +25…+27 °C кратковременный дождь.

Славянск-на-Кубани +25…+27 °C кратковременный дождь.

Приморско-Ахтарск +25…+27 °C кратковременный дождь.

Ейск +24…+26 °C кратковременный дождь.

Тихорецк +26…+28 °C преимущественно без осадков.

Кропоткин +26…+28 °C преимущественно без осадков.

Армавир +26…+28 °C кратковременный дождь.

Лабинск +24…+26 °C кратковременный дождь.

Белореченск +25…+27 °C кратковременный дождь.

Горячий Ключ +27…+29 °C преимущественно без осадков.

Краснодар +27…+29 °C преимущественно без осадков.

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