МФО охотно выдают новые займы должникам с просрочкой

Согласно данным БКИ, за первый квартал 2018 года россияне оформили свыше 2,6 миллиона займов в микрокредитных организациях. Это на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом объем выдач составил 33,8 миллиарда рублей, превысив показатель за первый квартал 2017 года на 30%. Также продолжает рост и средняя сумма займа, по результатам первого квартала 2018 года она составила 12,9 тысячи рублей.

Для МФО в первом квартале 2018 года значения Индекса кредитной сознательности приближаются к максимальным посткризисным показателям, достигнутым весной 2017 года. К концу первого квартала индекс приблизился к отметке в 0,8 процентного пункта.

«Несмотря на возросший спрос и упрощение доступности займов МФО, качество ссудного портфеля микрофинансовых организаций в первом квартале 2018 года несколько улучшилось — индекс кредитной сознательности вырос и сохраняет небольшой восходящий тренд», — прокомментировал ситуацию гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

«МФО все чаще вводят в свои продуктовые линейки новые и нехарактерные для отрасли услуги, к примеру, практикуют POS-кредитование своих клиентов, что также способствует увеличению среднего чека. МФО в части POS-кредитования крайне активны в нишевых сферах — популярны услуги ломбардов в ювелирных магазинах при обмене старых изделий на новые с доплатой или без неё», — пояснил он.