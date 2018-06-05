Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра

«По результатам проведенного в Россельхознадзоре совещания и обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Белоруссии Россельхознадзор до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений», — сказала она.

По её словам, запрет коснётся продукции в таре объёмом более 2,5 литра. «То есть речь идёт о продукции, которая направляется на переработку или на розлив в более мелкую тару», — уточнила она. Ввоз продукции в таре меньшего объёма продолжится.

В Россельхознадзоре уточнили, что запрещается ввоз молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.