На Кубанской Набережной запретят остановку и стоянку транспорта

С 25 июня по чётной стороне улицы Кубанской Набережной на участке от дома № 222 до улицы Тургенева будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобильного транспорта.

— Изменения в организации движения вводятся для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности на этом участке с интенсивными потоками транспортных средств, — прокомментировали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Работы по установке дорожного знака «Остановка запрещена» должны быть выполнены до 25 июня, вместе с ним будет установлен знак дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба мэрии.