В амфитеатре парка «Краснодар» установят новый экран

4 июня, в амфитеатре парка «Краснодар» начались работы по демонтажу экрана, поэтому в ближайшие две недели здесь не будет кинопоказов под открытым небом. Но к концу июня просмотр фильмов станет удобней из-за способности нового экрана противостоять прямым солнечным лучам, сообщает официальный Instagram парка.

— Таким образом, мы получим четкую картинку в любое время суток и в любую погоду! Так что набирайтесь терпения! Скоро нас ждет новая культурная жизнь! О появлении нового экрана сообщается на официальной странице парка, — говорится в сообщении.