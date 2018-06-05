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СЮЖЕТ ДНЯ

Рестораны Сочи разработали специальное меню для болельщиков ЧМ-2018‍

Вторник, 05 июня 2018 09:33
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В основном это комплексные обеды и различные сеты под названиями «Обед чемпиона», «Кубанский обед», «Тайм-Аут».
«Мы неоднократно встречались с представителями бизнеса, в частности, с руководителями объектов общественного питания по вопросу формирования сбалансированного уровня цен в период проведения чемпионата мира по футболу. И предприниматели нас услышали. Для болельщиков они подготовили ряд интересных предложений по доступным ценам», - подчеркнул руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.
В зависимости от формата заведения жители и гости региона смогут комплексно пообедать, потратив до 500 рублей.

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