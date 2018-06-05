В Краснодарском крае приставы посетили подшефный детский дом

Представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю навестили ребят из коррекционной школы-интерната в станице Березанской Выселковского района. Официальным поводом для визита стало поздравление воспитанников интерната с прошедшим Днем защиты детей.

Заместитель руководителя Управления В.Ю. Барабанщиков, начальник отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара Д.А. Кириченко и специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Управления Г.М. Захарян по давно заведенной доброй традиции приехали не с пустыми руками.

В праздник, посвященный детям, воспитанники получили подарки – спортивную одежду, снаряжение, и, конечно же, любимые любым ребенком сладости. Ребята с искренней радостью примеряли новые кроссовки и майки, и не стесняясь признавались, что мечтают поскорее опробовать футбольные и баскетбольные мячи в деле.

Воспитанники Государственного казенного образовательного учреждения «Березанский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с которым на правах оказания шефской помощи сотрудничает Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, нуждаются в участии и очень любят гостей. Для них каждый такой визит – настоящий праздник, к которому дети готовятся заранее и с нескрываемым удовольствием.

Взаимодействие Управления ФССП России по Краснодарскому краю с коллективом и воспитанниками школы-интерната длится уже много лет. Судебные приставы – неизменные гости на торжественных мероприятиях школы. И, конечно, представители Закона стараются устраивать небольшие праздники для ребят при любой возможности.