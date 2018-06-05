〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Задержанный в марте текущего года наркокурьер Джугелия Т. приговорен к 5 с половиной годам лишения свободы

Вторник, 05 июня 2018 11:30
Оцените материал
(0 голосов)

29-летнего контрабандиста выявили пограничники в МАПП «Адлер». В ходе личного досмотра в кармане брюк подозреваемого уроженца сопредельной республики был обнаружен пакетик с кристаллическим веществом. Сотрудники погрануправления предположили, что в нем содержится наркотическое вещество и передали находку в экспертно-криминалистический отдел УВД г. Сочи. Позднее специалисты подтвердили подозрения пограничников – сверток содержал 0,515 граммов метадона.

Материалы по данному факту были переданы следователям органов внутренних дел. За попытку контрабандного перемещения значительного размера наркотического вещества в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 и ч.1 ст.228 УК РФ. В Адлерском районном суде вина подозреваемого полностью доказана. Теперь молодой человек больше пяти лет проведет в колонии общего режима.

Прочитано 111 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодарском крае приставы посетили подшефный детский дом Главный судебный пристав Кубани провел семинар для подчиненных »
Наверх