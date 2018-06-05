Главный судебный пристав Кубани провел семинар для подчиненных

Руководитель Управления ФССП России по Краснодарскому краю А.В. Кумиров провел учебное занятие с начальниками структурных подразделений Управления и их заместителями, находящимися в занимаемой должности непродолжительное время.

Открывая семинар, главный судебный пристав Краснодарского края отметил большую ответственность, лежащую на плечах тех, кто занимает должности государственной гражданской службы категории «руководители». Помимо показателей служебной деятельности это способность организовать рабочий процесс, умение сплотить коллектив, и подать правильный личный пример молодым коллегам.

В рамках семинара рассматривались актуальные вопросы, возникающие в ходе работы судебных приставов. Занятие началось с мер предупреждения коррупции, в частности, уведомления государственным гражданским служащим ФССП России о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений регистра

Затем под руководством заместителя главного судебного пристава края М.Ю. Ныренковой были рассмотрены изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, и в законодательстве об исполнительном производстве в части списания отдельной налоговой задолженности, а также правила формирования административных дел.

Кроме того, в ходе занятия подробно затрагивались вопросы обращения взыскания на имущество должников, в том числе с применением механизма самостоятельной реализации, практика выявления и вопросы по расследованию ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), организация занятий по специальной подготовке судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, криптографическая защита информации, требования к претендентам на должность судебного пристава, исполнительный розыск, а также организация работы по электронному обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников.

Семинар завершился практическим заданием на предмет знания Автоматизированной информационной системы ФССП России и информационных ресурсов.