«Магнит» провел со студентами интерактивную бизнес-игру «Ритейл-2030»

В головном офисе розничной сети в рамках проекта «Магнитная среда» прошла встреча с учащимися вузов. Они представили модели магазина будущего и побывали в роли топ-менеджеров. «Магнит» впервые организовал деловую игру для студентов высших учебных заведений на тему: «Ритейл-2030». Мероприятие завершило цикл мастер-классов «Магнитная среда». По итогам серии практических занятий самых активных участников пригласили на бизнес-игру. Студенты высших учебных заведений Кубани провели брейнсторм и представили свое видение развития торговой отрасли в России на ближайшее десятилетие. Эксперты розничной сети разработали программу встречи с использованием метода дизайн-мышления, техники CJM — составление карты путешествия покупателя в магазине — и других, чтобы учащиеся могли максимально погрузиться в задачу. Молодых людей разделили на команды, каждую из которых возглавлял выбранный «топ-менеджер» из числа студентов. Идея состояла в том, что к 2030 году будущие специалисты приобретут достаточный опыт, чтобы стать руководителями подразделений или компаний. Студенты выполняли задания, опираясь на фактические данные, и высказывали идеи, как усовершенствовать систему управления организацией, процессы производства, продаж и другие. Как отметили участники бизнес-игры, магазин будущего должен сочетать онлайн- и оффлайн-решения, быть максимально клиентоориентированным и автоматизированным, чтобы экономить время посетителей. По мнению студентов, одним из главных трендов, определяющим развитие ритейла, станет интерактивность. Сети будут создавать чат-боты для общения с покупателями, системы обратной связи, внедрять другие формы коммуникации. — Благодаря бизнес-игре я узнал основные процессы работы в «Магните», взял на вооружение отличные идеи от экспертов компании и ребят. Например, мы с командой разработали кейс по производству сборного детского питания. Целевая аудитория продукта — работающие родители, которые могут заказать регулярную доставку еды для ребенка. Покупатели в этом случае тратят меньше времени, а компания повышает лояльность к бренду, его узнаваемость с самого детства при помощи размещения логотипов на боксах для питания, — рассказал студент 2 курса Кубанского государственного университета Андрей Кондря. По итогам бизнес-игры самых инициативных и талантливых студентов пригласили на стажировку в профильные подразделения розничной сети, после которой будет принято решение о дальнейшем трудоустройстве. — Ритейл развивается очень быстрыми темпами. Чтобы успевать за желаниями покупателей, а лучше предвосхищать их, нужны новые прогрессивные идеи. Студенты, которые являются постоянными посетителями магазинов, представили модели того, как может выглядеть отрасль через 10 лет. Будущие специалисты уже сейчас четко улавливают тренды, понимают, что станет востребованным в ближайшее время. Некоторые варианты при определенной доработке можно тестировать, — отметила руководитель службы управления информационными потоками Департамента продаж гипермаркетов розничной сети «Магнит» Анна Говорова. Мастер-классы «Магнитная среда» стартовали в головном офисе розничной сети в конце прошлого года. Посетить занятия мог учащийся любого вуза, независимо от курса. Тренинги с экспертами компании помогли студентам познакомиться с выбранными профессиями. Всего проведено 12 мастер-классов по направлениям: IT-технологии, производство продукции, маркетинг, web-разработка и другие. В них приняли участие почти 400 человек. Занятия будут продолжены с началом нового учебного года. Тренинги являются частью программы «Магнит: новое поколение», запущенной в 2016 году. Она предусматривает прохождение производственной практики и стажировок в головном офисе и подразделениях в Краснодаре. Тех, кто успешно прошел стажировку или практику, могут пригласить на постоянную работу. Это дает возможность строить карьеру в одной из крупнейших розничных сетей в России.