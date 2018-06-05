Бывший несовершеннолетний осужденный Белореченской воспитательной колонии получил награду от общества «Динамо»

В УФСИН России по Краснодарскому краю вручили почетную грамоту, медаль и подарок (туристический рюкзак) от Всероссийского общества «Динамо» бывшему несовершеннолетнему осужденному Белореченской воспитательной колонии С. за спортивные достижения в период отбывания наказания.

Молодой человек занял третье место в соревнованиях по подтягиванию на перекладине, проводившихся в рамках VIII Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях.

Динамовские награды бывшему осужденному С. вручил начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН Дмитрий Цюпа. Он отметил, что столь высокий спортивный результат стал возможен благодаря большой работе, проводимой администрацией Белореченской ВК по физическому воспитанию несовершеннолетних осужденных, привитию у них навыков здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам.

Бывший осужденный С. освободился из Белореченской воспитательной колонии в феврале этого года. Сейчас он ведет законопослушный образ жизни и старается поскорее забыть свое криминальное прошлое. Пока парень живет вместе с родителями, но уже смог устроиться на работу и намерен в ближайшей перспективе создать собственную семью.