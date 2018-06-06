В Краснодаре перед судом предстанет бывший руководитель детского лагеря по обвинению в превышении должностных полномочий

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя детского лагеря. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, п.«в» ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что с 2012 по 2017 год обвиняемый являлся депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. По версии следствия, в период с 1997 по 2011 годы мужчина, занимая руководящие должности в расположенном в Анапе детском центре «Смена», заключил договора о совместной деятельности в долевом участии в строительстве и подписал акты приема-передачи в собственность третьих лиц объектов недвижимости. В результате вышеуказанных незаконных действий обвиняемого, 24 земельных участка выбыло из федеральной собственности, а 7 земельных участков обременено объектами недвижимости, принадлежащими третьим лицам, чем существенно нарушены права и законные интересы детского центра, а также причинен значительный материальный ущерб Российской Федерации в сумме, превысившей 77 миллионов рублей.

Кроме того, в июле 2012 года обвиняемый, занимая должность директора детского центра, заключил договор купли-продажи принадлежащего центру нежилого помещения по явно заниженной стоимости. Впоследствии на основании договора право собственности на земельный участок перешло организации, выбыв из государственной собственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю