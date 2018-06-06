Лучший судебный пристав по ОУПДС Кубани работает в Кропоткине

Виктор Дудник, работник отдела судебных приставов по Кавказскому району и городу Кропоткину Управления ФССП России по Краснодарскому краю, стал победителем первого, регионального этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Виктору еще не исполнилось 30-ти, а работает он в региональном ведомстве шестой год. В 2017-м по итогам участия в аналогичном конкурсе он занял третье место. Исправив незначительные недоработки, в этом году Виктору удалось стать уже безусловным победителем.

Между тем, задания Всероссийского конкурса нельзя назвать простыми. Особенно учитывая, что участвовать в нем приходилось, совмещая зачеты, тестирование и основную работу. В рамках Конкурса испытуемому нужно ответить на 20 вопросов теста, касающихся законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность судебных приставов, а также знаний тактико-технических характеристик оружия, состоящего на вооружении в ведомстве.

Блок практических занятий состоит из выполнения заданий по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – пистолета ПМ и автомата АКС 74У, а также упражнений по физической подготовке (бег на 100 метров, кросс на 3 км, подтягивание).

Помимо, собственно, заданий Конкурса, в подведении его итогов важную роль играют показатели служебной деятельности работника. В общей оценке Виктора Дудника были приняты во внимание его участие в обеспечении исполнительных действий, судебных заседаний, осуществлении принудительных приводов, а также количество составленных протоколов об административных нарушениях.

В работе Виктора было немало таких эпизодов. В ходе обеспечения установленного порядка деятельности судов им и его подопечными – Виктор старший группы по ОУПДС – только за последний год обнаружен и изъят целый ряд предметов, представляющих потенциальную опасность для судей и иных участников процесса. К примеру, один из жителей города Кропоткина пришел на заседание с шилом. Как именно мог понадобиться ему данный инструмент в суде, гражданин объяснить затруднился.

Рабочий день у судебных приставов ненормированный, иногда он продолжается и в выходные. Не так давно законные выходные Виктор потратил на розыск подозреваемого в преступлении. Гражданин был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Приложенные Виктором и его коллегами усилия не прошли даром - был реализован полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых скрывавшийся гражданин был обнаружен.

Кроме этого, как старший группы по ОУПДС отдела судебных приставов Кавказского района и города Кропоткин, Виктор ведет планомерную работу с подчиненными молодыми работниками. Благодаря его умелой наставнической деятельности, пришедшие на службу приставы показывают высокие результаты огневой и физической подготовки, повышают свой профессиональный уровень

Теперь победителя из Кропоткина ждет участие во втором этапе Конкурса, который будет проводиться на уровне Южного Федерального округа на базе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. Мы искренне поддерживаем нашего коллегу и желаем ему удачи!