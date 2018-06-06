Летние месяцы – с пользой для здоровья проведут учащиеся общеобразовательных учреждений Горячего Ключа

С 1 июня на территории муниципалитета начали свою работу летние школьные площадки. Они уже открылись на базах 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 и 17-й школ. После того, как выпускники сдадут экзамены, летние площадки заработают и в городских образовательных учреждениях.

Различные спортивные и творческие мероприятия, экскурсии, а для школьников постарше – возможность поработать и помочь подготовить родную школу к новому учебному году. В течение каждой из трех смен ребят ежедневно ждет насыщенная программа.

Площадки с дневным пребыванием будут работать с 8 утра до 15 часов. В первую смену, которая продлится до 21 июня, планируется охватить порядка 485 учащихся. Всего же до конца лета при школах Горячего Ключа активно отдохнут более 2 600 ребят.