Леопарды едут в Сочи

В Сочи навоселье справил … леопард. Вольерный комплекс «Лаура» Кавказского государственного природного биосферного заповедника пополнился новым жителем.

- Вольерный комплекс «Лаура» был создан для того, чтобы показать нашим гостям животных, которые обитают на территории Кавказского заповедника. Здесь есть и зубры, и серны, и благородные олени, всего 30 видов животных. Учитывая, что сегодня в нашей стране реализуется программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, мы решили поселить это животное в нашем вольерном комплексе, - рассказал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Новый питомец вольерного комплекса – леопард Скиф – прибыл в Сочи из знаменитого сафари-парка в Геленджике. Переговоры по его переезду шли около полугода. Это было сделано специально: вольерном комплексе есть правило – никто из животных не взят из дикой природы. Кого-то подобрали раненым, кого-то забрали у фотографов.

- В Геленджике сезон работы сафари-парка длится лишь четыре месяца, а Красная Поляна – курорт – круглогодичный. Это значит, что увидеть леопарда смогут больше туристов. Например, только с начала 2018 года у нас побывало 12 тысяч человек. Но прежде всего мы не хотим ничего нарушать в природе. А Скиф – хорошо социализирован, присутствие людей не станет для него стрессом, - отметили представители Кавказского заповедника.

Еще один закон вольерного комплекса – отсутствие клеток. Специально для Скифа здесь был создан просторный вольер общей площадью 250 квадратных метров, в котором есть даже бассейн. Сейчас специалисты заповедника думают о подружке для леопарда. А заодно и об опекуне.

- У нас действует программа опекунства животных. Предприятия или частные лица могут взять на себя заботу о питомце вольерного комплекса. Практически 70 процентов обитателей уже находятся под чьей-то опекой, - отметил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

В день леопарду требуется 2,5 – 3 килограмма мяса. Сегодня - говядина, завтра – кролик. Так что, любителям животных, желающим взять под опеку Скифа, придется приготовить порядка полумиллиона рублей в год.

Ирина СИЗОВА