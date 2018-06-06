Новый водовод в Темрюкском районе запустили к летнему сезону

Грандиозным, в масштабах Таманского полуострова, событием ознаменовалась прошедшая неделя для жителей Темрюкского района. В среду 30 мая, спустя два года после начала строительства, был запущен в эксплуатацию новый участок магистрального водовода МТ-2. Новый трубопровод диаметром 500 мм протяженностью 7,440 км заменил наиболее аварийный участок старого водовода, который эксплуатировался на протяжении 46 лет.

Вопрос водоснабжения населенных пунктов Таманского полуострова является одним из самых проблемных в крае: из-за аварийного состояния магистральных водопроводных сетей невозможно увеличить объемы подачи воды в летний период. Между тем Тамань активно развивается. Строительство Керченского моста и морского порта Тамань открыло новые большие перспективы для развития полуострова. Приток туристов с каждым годом увеличивается. Строятся новые гостиницы и отели, базы отдыха на Азовском и Черноморском побережьях, увеличивается и количество проживающих. Соответственно растут и потребности в питьевой воде. В летний период разбор воды по сравнению с зимним периодом возрастает с 16 тыс. кубометров в сутки до 28 тыс. кубометров.

В 2012 году администрацией Краснодарского края было принято решение начать реконструкцию магистральных водоводов «Таманского группового водопровода», а именно МТ и МТ-2. Работы были начаты в 2013 году в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 – 2020 годы». И уже в 2014 году за счет краевого бюджета был реконструирован и введен в эксплуатацию участок магистрального водовода МТ протяженностью 8920 метров диаметром 800 мм. Далее строительные работы продолжились на магистрали МТ-2. Магистраль МТ-2 обеспечивает питьевой водой девять населенных пунктов: поселки Приморский, Виноградный, Прогресс, Веселовка, Таманский, Артющенко и Волна, станицу Вышестеблиевская и важнейший туристический центр Краснодарского края станицу Тамань.

В декабре 2017 года был выполнен первый этап работ по переключению магистрального водовода МТ-2 в магистраль МТ. Был проложен обводной участок водовода МТ-2 протяженностью 14 метров и диаметром 800 мм до нового водопроводного колодца. Сейчас завершен второй этап, то есть фактическое переключение на новую магистраль МТ-2.

«Строительно-монтажные работы выполняла подрядная организация ООО «Еврокомплект». Наши специалисты выполнили работы по промывке и дезинфекции нового трубопровода, а также все необходимые переключения на водопроводных сетях. Новый участок магистрали позволит увеличить объем подачи воды в сутки в среднем на 1,5-2 тыс. кубометров. Сегодняшнее событие стало возможным благодаря активным действиям администрации Темрюкского района при финансовой поддержке краевой администрации», - пояснил Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».