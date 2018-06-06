Судебный пристав Евгений Кичкарь: отыщем должника и под диваном, и в хлеву

По итогам первого этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав - исполнитель ФССП России, осуществляющий розыск» победителем признан работник отдела судебных приставов по Калининскому району Управления ФССП России по Краснодарскому краю Евгений Кичкарь.

Строгая комиссия оценивала результаты участников по трем критериям: профессиональная подготовленность претендента, результаты его тестирования (в баллах) и результаты выполнения практического задания (также в баллах). Евгений с честью выдержал испытания, набрав 8,8 баллов из 10 возможных, практически повторив свой прошлогодний результат – в 2017 году он также стал победителем профессионального конкурса судебных приставов.

Как в любом ведомственном Конкурсе, важную роль при выборе победителя играет учет показателей служебной деятельности работника.

В региональное ведомство Евгений Кичкарь пришел 6 лет назад и начал свой трудовой путь помощником судебного пристава-исполнителя. Заинтересовавшись розыском, молодой (тогда ему исполнилось 25 лет) специалист выбрал для себя именно это направление.

Работа судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск всегда требует присутствия нотки творчества. Для успешного выполнения поставленных перед ним задач необходимо войти в контакт либо с должником, который упорно не желает расставаться со своим имуществом, либо с родственниками скрывающегося должника, которые, ясное дело, не спешат выдавать «родненького» неплательщика.

Как отмечает сам Евгений, помогают социальные сети и фантазия – судебный пристав тут может сменить амплуа представителя Закона и начинает играть роль продавца, покупателя или социального работника, рвущегося предложить неплательщикам какие-либо льготы.

Должники — народ изобретательный. Особенно, когда дело касается взрослой «игры в прятки». В практике Евгения Кичкаря бывали случаи, когда взрослые, и, казалось бы, самостоятельные люди не хуже малолетних детей прятались под кроватью. Вне зависимости от вида долга – будь то алименты, кредиты или налоги – некоторые люди до последнего стараются избежать оплаты. А родственники им помогают, искренне заверяя судебного пристава, что неплательщика нет дома сейчас и давно уже не было.

О том, какие эмоции они испытывают, когда не принявший на веру слова представитель Закона обнаруживает должника под диваном, в подполе или в шкафу, укутанного дамским пеньюаром, или в соседском хлеву, история, как говорится, умалчивает. Но по словам Евгения, в практике которого все эти случаи имели место, после того, как тайное стало явным, участники неудавшейся интермедии почти всегда отводят глаза...

Данные Евгения Кичкаря уже направлены в УФССП России по Ростовской области, где он станет участником второго этапа Всероссийского конкурса на уровне Южного Федерального округа.