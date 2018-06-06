День открытых дверей прошел в рамках акции «Судебные приставы – детям»

В рамках Всероссийской информационной акции «Судебные приставы – детям» в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел тематический День открытых дверей, посвященный взысканию задолженностей по алиментам. Это одна из наиболее социально значимых проблем современного общества и важнейшее направление работы судебных приставов. Привлечение внимания граждан к данному вопросу – никогда не лишне, а особенно в свете празднуемого в июне Международного дня защиты детей.

Широкое информирование жителей края о проведении Дня открытых дверей принесло весомый результат. По всему краю в отделах судебных приставов царил ажиотаж. Работники Службы консультировали взыскателей (а, точнее сказать, взыскательниц – общеизвестно, что в подавляющем большинстве случаев средства на содержание детей получают их матери).

Следует отметить, что в большинстве случаев для достижения лучшего результата судебные приставы тесно взаимодействуют с взыскателями по данной категории исполнительных производств. И это понятно – кто может знать о жизни неплательщика, его доходах, имуществе и месте проживания лучше, чем бывшая супруга! И чем быстрее эту информацию получит и отработает судебный пристав – тем скорее «родительский долг» будет взыскан. Главный результат этого взаимодействия – сокращающееся из года в год количество исполнительных производств о взыскании алиментов в УФССП России по Краснодарскому краю.

В день проведения акции к судебным приставам Краснодарского края обратилось порядка тысячи человек. Все они получили квалифицированные консультации.