Эксперты ОНФ держат на контроле переселение граждан из ветхого жилья

В региональное отделение Общероссийского народного фронта поступила коллективная жалоба от жильцов дома в городе Горячий Ключ, на основании которой был организован выезд по указанному в обращении адресу. Аварийный дом расположен в поселке Первомайский, по ул. Октябрьская, д. 1. Здание было признано аварийным и не пригодным для проживания еще в конце 2017 г. решением горячеключевского городского суда, которое не было оспорено и вступило в законную силу 20.12.2017.

Однако, местные власти, пользуясь отсутствием у жильцов дома юридических познаний, так и не инициировали исполнительное производство. Спустя три месяца администрацией муниципального образования была направлена в краевой суд частная жалоба на продление сроков обжалования решения суда. Экспертами регионального отделения ОНФ совместно с журналистами был организован повторный выезд, по результатам чего вышел сюжет по сложившейся ситуации, а жильцам аварийного дома оказана бесплатная юридическая помощь. В результате предпринятых действий, в мае 2018 г. краевым судом была отклонена жалоба муниципального образования город Горячий Ключ, а решение горячеключевского городского суда оставлено без изменений. В настоящий момент ожидается поступление решения краевого суда в Горячеключевской городской суд и инициирование исполнительного производства. За переселением людей и соблюдением их законных прав, будут следить эксперты регионального отделения ОНФ, до того момента пока все жильцы аварийного дома не будут удовлетворены.

«Ситуация с данным домом довольно типична. Муниципалитеты крайне неохотно идут на признание домов аварийными, так как в дальнейшем расселение жильцов ложится бременем на бюджет именно муниципальных образований. И случаи подобные дому в городе Горячий Ключ, к огромному сожалению, довольно типичны, когда гражданам, проживающим в ветхих домах, приходится в судебном порядке отстаивать свои права», - отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Дмитрий Ковтуненко.

В Краснодарском крае программа расселения аварийных домов, признанных таковыми до 01.01.2012г., практически полностью реализована. Однако, с тех пор на Кубани признаны аварийными еще около 300 домов, в которых проживает порядка 6 тыс. человек. По оценкам министерства ТЭК и ЖКХ края, на расселение этих домов потребуется более 4 млрд руб. Активисты ОНФ будут продолжать держать на контроле исполнение уже нового указа президента Российской Федерации, лидера Народного фронта Владимира Путина от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».