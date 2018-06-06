Пропавшая на Кубани школьница найдена мертвой

Пропавшую несколько дней назад девочку на Кубани обнаружили мертвой. Её тело найдено в одном из водоемов Краснодарского края.

Пропавшую девочку обнаружили местные жители в водоеме. При визуальном осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не обнаружено. Телесных повреждений на теле нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи ведут проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.