Пропавшая на Кубани школьница найдена мертвой

Пропавшую несколько дней назад девочку на Кубани обнаружили мертвой. Её тело найдено в одном из водоемов Краснодарского края.
Пропавшую девочку обнаружили местные жители в водоеме. При визуальном осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не обнаружено. Телесных повреждений на теле нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи ведут проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пропавшая на Кубани школьница найдена мертвойСреда, 06 июня 2018 09:55
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Пропавшую несколько дней назад девочку на Кубани обнаружили мертвой. Её тело найдено в одном из водоемов Краснодарского края.
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