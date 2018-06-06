«Краснодар Водоканал» опубликовал список управляющих компаний-должников

В рамках информационного проекта по определению рейтинга добросовестных абонентов и выявлению злостных неплательщиков «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает публиковать списки должников за услуги водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц, а также сведения о тех организациях, которые не задерживают оплату за потребленный ресурс.

В список добросовестных потребителей среди управляющих компаний и ТСЖ, которые своевременно и в полном объеме оплачивают услуги краснодарского водоканала вошли: ООО "Городская управляющая компания-Краснодар", Муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 32, ООО "Центр услуг по управлению жилыми домами", ООО "Репино", ООО "Управляющая компания "Комфорт Плюс", ООО "Жилсервис Юг", ООО "Управляющая компания "Панорама", ООО "Комфорт Плюс", ООО "Губернский", ООО Жилищная компания "Комфорт Плюс", ООО "Багратион", УК Жилстройсервис, ООО "Меритон-Сервис", ООО "СК Статус", ТСЖ "Юбилейное-2005", ООО УК "ПАРУС", ООО "Восточный Квартал", ООО "Репино 2". Добросовестные плательщики из числа коммерческих потребителей: ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго", АО "РАМО-М", ЗАО "Темпл Инк", ОАО "Масложиркомбинат "Краснодарский", Акционерное общество "Галерея Краснодар", ОАО "Аванта", ООО "АМАС".

«Мы благодарим всех добросовестных абонентов за своевременную оплату наших услуг, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – И призываем всех остальных не копить задолженности, а своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов».

Из-за низкой платежной дисциплины потребителей просроченная дебиторская задолженность на начало мая 2018 года превысила 400 млн рублей.

В списке управляющих компаний и ТСЖ, имеющих долги перед «Краснодар Водоканалом» водоканалом: ООО "Управляющая компания Гарант", ООО УК "Доверие", ООО "УК "Екатеринодар", ООО "Жилсервис", ООО "РемСтройСервис", ООО "Чистые пруды", ООО "УК ЖК "Портланд", ООО "Управляющая компания "Перспектива", ООО УК "Наш родной квартал", ООО "Кубань-Сервис", ООО УК "Западная", ООО "УК" Чистые пруды", ООО УК "Наш квартал", ООО "АВРОРА", ООО "Управляющая компания "Карасун плюс", ООО "УК "Уют-Сервис", ООО "Альфа", ООО Управляющая компания "Юг Комфорт", ООО "КраснодарФинСтрой", ООО УК "Возрождение", ООО "Домоуправление-XXI", ООО "Жилсервис", ООО "Управляющая компания 2012", ООО "Дом-Сервис", ООО "Высокий Стандарт", УК "Прометей", ООО "Жилсервис ВК", ООО УК "Родной квартал", ТСЖ "Эскориал", ТСЖ "Центр", ТСЖ "Посад", Тюляева-8 ТСЖ, ТСЖ Кедр, ТСЖ Ленинский, ТСЖ "Черкасская 49", ТСЖ Мир, ТСЖ На Хаджинова, ТСЖ "Симф-26", ТСЖ Солнечный берег 14, Вест ТСЖ, ТСЖ Первомайское, ТСЖ "Элитное", ТСЖ "Атамань-24", ТСН Виктория, Ковчег ТСЖ, ЖСК №59, ЖСК-228.

В отношении организаций, которые не оплачивают и накапливают задолженность, «Краснодар Водоканал» ведет активную претензионно-исковую работу. С января по апрель 2018 года абонентам-юридическим лицам было направлено более 700 претензий на общую сумму задолженности свыше 900 млн рублей. Для принудительного взыскания через суд подготовлено и передано в юридическую службу 197 комплектов документов на сумму свыше 130 млн рублей. В отношении самых злостных неплательщиков вводился режим ограничения услуг холодного водоснабжения и водоотведения.