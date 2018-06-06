В Сочи пограничники проводят расследование по факту незаконного рыболовства

На одном из рынков города-курорта местный житель пытался реализовать почти 350 килограммов камбалы-калкан, добытой в запретный период.

Мужчина сообщил, что привез ценную рыбу из Темрюкского района для личного пользования, а на рынок заехал с одной лишь целью – взвесить привезенный груз. Гражданина задержали оперативные сотрудники погрануправления по подозрению в нарушении правил рыболовства. Более 90 особей данной рыбы были выловлены им в Черном море в текущем мае, то есть в период, когда добыча камбалы-калкан категорически запрещена. Данный запрет установлен региональными правилами рыболовства и действует в период с 1 мая по 30 июня включительно.

За нарушение правил рыболовства в отношении сочинца возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ. Проводится расследование.