Сотрудники МОТБ принимают участие в организации добровольческих акций для детей из реабилитационного центра

В рамках мероприятий, приуроченных к Году добровольца (волонтера) в России, сотрудники МОТБ УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального волонтерского движения провели серию мероприятий для детей из Усть-Лабинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Для ребят были организованы спортивно-массовые мероприятия: конкурсы, эстафеты, соревнования. Участников мероприятий награждали почетными грамотами и призами.

Одним из наиболее запомнившихся детям событий стала экскурсия к историческому памятнику «Муся Пинкензон» — это место, где в годы немецкой оккупации были расстреляны карателями 378 мирных жителей Усть-Лабинска, и среди них маленький мальчик — юный герой Муся Пинкензон, который мечтал стать великим скрипачом. Его мечтам не суждено было сбыться, но память об этом трагическом событии и невинных жертвах Великой Отечественной войны сохранена по сей день.

Для привлечения младшего поколения к процессу сохранения исторической памяти и культурного наследия, сотрудники пенитенциарной системы края, волонтеры и дети из реабилитационного центра провели совместную уборку территории, на которой расположен мемориальный комплекс.