Легенда Сочинских гор – теперь на сцене

Уникальное театрально-цирковое шоу «Легенда Лайзо» представят в горах Сочи. Эксклюзивная постановка: сценарий, сценография, вокальные и цирковые номера, художественное оформление, костюмы, видеоматериалы и эффекты которого были созданы специально для этого представления, порадует гостей курорта «Роза Хутор» в июле и августе.

Режиссер - Максим Романов, композитор – Андрей Зубец, постановщик - Екатерина Романова, художник по костюмам Алена Гаджиева, опираясь на историко-культурное наследие региона, погрузят зрителей в сказочную атмосферу кавказских гор. Сюжет нового шоу интерпретирует древнюю легенду: однажды Время влюбилось в прекрасную девушку и, заплатив дорогую цену, спасло свою возлюбленную из рук холодной вечности. Старожилы поговаривают, что невероятно красивую пару можно встретить в том самом месте, которому Время дало имя в честь своей дамы сердца – Лайзо.

«Легенда Лайзо» представляет собой гармоничный синтез театрального, эстрадного, хореографического и циркового искусства. В шоу принимают участие около 50 артистов разных жанров: вокалисты, звезды мюзиклов, артисты-участники Cirque du Soleil, победители шоу «Минута славы» и призеры международных цирковых фестивалей. Постановщиком является творческое объединение «РомановАрена», известное своими театрализованными шоу «Алиса», «Заколдованный принц», «Изумрудный город» в основе которых лежит мульти-жанровость.

- Вместе с гостями «Роза Хутор» мы отправимся в незабываемое путешествие дорогой вечной любви! Этот романтический сюжет будет представлен не только с помощью захватывающей постановки, красочных костюмов, но и благодаря потрясающему таланту и мастерству привлеченных артистов. Например, в шоу выступят победители «Минуты славы» знаменитые сестры Истомины (эквилибр-каучук), жонглеры Тесленко, неоднократно выигрывавшие самые престижные цирковые конкурсы в Монте-Карло, Базеле и Висбадене, акробаты Тимура Очилова, способные выполнять тройные сальто на батуте! - отметила постановщик представления Екатерина Романова.

Уникальное шоу будет демонстрироваться на сцене многофункционального концертного комплекса «Роза Холл» несколько раз в неделю в течение двух месяцев, его продолжительность составит – 55 минут.

- Наш концертный зал - один из лучших на Юге России, он комфортен для зрителей с прекрасным обзором и техническим оснащением. И хотя у нас весьма активная концертная программа с участием российских и зарубежных исполнителей, мы рады поработать в новом жанре и показать гостям курорта настоящее театрально-цирковое шоу. Это будет отличная возможность увидеть самое лучшее, передовое, что есть сейчас в индустрии развлечений, - подчеркнул директор «Роза Холл» Максим Волков.

Билеты на шоу «Легенда Лайзо» можно приобрести в кассе «Роза Холл», на его официальном сайте Rosahall.com, и на сайтах билетных операторов.

Ирина СИЗОВА