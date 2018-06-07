Лучший «Короткий метр» фестиваля «Кинотавр» определили в Сочи. Гран-при конкурса короткометражных фильмов на 29-м открытом российском кинофестивале получила картина Игоря Поплаухина "Календарь". Всего в этой категории участвовало 29 фильмов, их отобрали из присланных 400.

- Хороший показатель в этом году – многожанровость, - отметила куратор конкурса короткого метра "Кинотавра» Ирина Любарская.

Так и есть. Представлено было все: и комедия, и хоррор, и драма. Но главный приз все же взяла картина, выполненная поэтическим режиссерским языком. Фильм «Календарь» рассказывает историю обычной женщины, в жизни которой случаются "странные" дни, когда она исчезает в ей одной известном направлении, чтобы доставить тайную радость другим и себе самой. Менее месяца назад эта 28-минутная картина заняла второе место в престижном конкурсе Каннского фестиваля. Сейчас режиссер задумывается о том, чтобы сменит «короткий» метр на «полный», есть уже несколько сценариев

- Я сейчас стараюсь рассказывать продюсерам о своих идеях, надеюсь, что эта награда мне поможет, «расчистит» дорогу в мир большого кино. Очень хочется снять кино про последний день жизни певицы Янки Дягелевой, соратницы Егора Летова и 9 мая 1991 года она ушла в весенний лес и «растворилась» в нем, - поделился режиссер Игорь Поплаухин.

Всего дипломы «Кинотавра» получили три картины «короткого метра»: призом "за поиск" отметили фильм "Новая Москва" Тамары Дондурей, "за героиню" - ленту "Шесть два восемь" Анны Кузнецовой и "за образ" - "Рыбный день" режиссера Дмитрия Корсакова. Приза Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый слон" удостоена короткометражка "Прощай, любимый" коллектива режиссеров Александра Цыпкина, Ксении Раппопорт и Павла Капиноса. Формулировка награды "За оригинальное решение традиционной темы расставания в духе новейшего времени". Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России получила картина-фаворит зрителей фестиваля "Взятка" Алексея Харитонова с формулировкой "За остроумное изображение циклической механики вымогательства". Еще один диплом был вручен фильму "ДТП" Анны Дежурко - "За точность социально-психологического анализа обыденной дорожной ситуации".

Ирина СИЗОВА