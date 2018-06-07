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СЮЖЕТ ДНЯ

Фестиваль красок «Holi People» и пенная вечеринка

Четверг, 07 июня 2018 09:57
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Фестиваль красок «Holi People» и пенная вечеринка

Танцевальный open-air, фотосессия, розыгрыш призов – это и многое другое ждет гостей и жителей Горячего Ключа в эту субботу в Парке культуры и отдыха.

Открытие курортного сезона-2018 стартует в 18-00 развлекательной программой для самых маленьких. Ее продолжит фестиваль красок «Holi People» и пенная вечеринка.

На протяжении всего вечера гостей парка будут развлекать лучшие ди-джеи и event-ведущие краевой столицы. Завершится праздник фестивалем светодиодных шаров – в Горячем Ключе он пройдет впервые.

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