Танцевальный open-air, фотосессия, розыгрыш призов – это и многое другое ждет гостей и жителей Горячего Ключа в эту субботу в Парке культуры и отдыха.

Открытие курортного сезона-2018 стартует в 18-00 развлекательной программой для самых маленьких. Ее продолжит фестиваль красок «Holi People» и пенная вечеринка.

На протяжении всего вечера гостей парка будут развлекать лучшие ди-джеи и event-ведущие краевой столицы. Завершится праздник фестивалем светодиодных шаров – в Горячем Ключе он пройдет впервые.