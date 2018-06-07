Владимир Евланов: «Наказание за браконьерство должно быть ужесточено»

Государственной Думой РФ в третьем чтении приняты поправки, которые коснулись усовершенствования уголовного законодательства по вопросу противодействия преступлениям, связанным с незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов и диких животных, в том числе и занесенных в Красную Книгу. Законопроект поддержал депутат ГД РФ от Краснодарского края Владимир Евланов.

Принятые поправки вносят изменения в Уголовный кодекс РФ. В частности, в новой редакции ст.253 «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» будут уточнены признаки состава преступления в части добычи природных ресурсов. Также ужесточается наказание в виде уголовной ответственности за преступления, связанные с использованием служебного положения (ч.3 ст.253 УК РФ). Поправки коснулись и ст. 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота» — усилилась уголовная ответственность за правонарушение, а также статья дополнилась примечанием, определяющим величину и порядок исчисления крупного (более 40 тысяч рублей) и особо крупного (120 тысяч рублей) ущерба.

Также изменения подразумевают уголовную ответственность за незаконное приобретение и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, виды которых занесены в Красную Книгу РФ или охраняются международными договорами, если используются СМИ или иные информационно-телекоммуникационные сети (в том числе и сеть «Интернет»).

Владимир Евланов, комментируя принятый законопроект, отметил, что природоохранное законодательство давно требует изменений, и это шаг к его усовершенствованию. По его словам, наказание на незаконную добычу ресурсов и диких животных должно быть ужесточено — это касается и должностных лиц, которые покрывают и поддерживают злодеяния.

«Мои коллеги представили показательную статистику, которая доказывает, что целая плеяда видов диких животных в последние годы сокращается — до 7–10% популяции в год. Главные причины — это браконьерство и недобросовестные сотрудники, которые покрывают нарушение закона. Важно, что принятые поправки коснулись и животных, занесенных в Красную книгу РФ. Теперь лица, которые покупают или продают редкие виды через Интернет могут получить реальный уголовный срок», — сказал Владимир Евланов.