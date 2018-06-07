В ЦБ рассказали, чем поведение молодежи опасно для пенсионной системы

Эксперты регулятора считают, что представители «поколения Y» (родившиеся в 1980—2000 годах. — Прим. ред.) активно копят деньги, однако используют аккумулированные средства для получения «качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».

Подобная «нерациональная» тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений. Это, в свою очередь, подорвет устойчивость существующей модели пенсионной системы, считают в ЦБ.

В Центробанке также отмечают, что в эпоху развитых IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования. Эта поведенческая черта может привести к отказу от «активного обладания» частной собственностью, что негативно скажется на росте экономики.

В то же время эксперты регулятора указывают, что «модель потребления, основанная на совместном доступе к сервису, в России находится на ранней стадии формирования».

Чтобы побороть негативные тенденции, ЦБ планирует создать «дружественную среду» для взаимодействия с миллениалами, а также отдельно работать с «поведенческой иррациональностью» молодых клиентов, говорится в докладе.