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СЮЖЕТ ДНЯ

Дополнительные поезда будут ходить в Сочи во время июньских праздников

Четверг, 07 июня 2018 10:06
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9 июня дополнительный поезд сообщением Минеральные Воды — Адлер отправится в 20:34, а в Сочи состав прибудет в 7:34. Обратно в Минводы пассажиры смогут выехать 12 июня в 21:39.

Еще одно направление будет обеспечено дополнительным составом. Поезд Ростов — Кисловодск пройдет по маршруту в тот же временной период — 9 и 12 июня.

Кроме этих двух направлений, во время предстоящих выходных транспортная компания назначает по стране 86 рейсов дополнительных поездов дальнего следования. Сюда входят рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Киров, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Пензу, из Казани, Чебоксар, Ульяновска и Ижевска в Москву.

В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы, сообщают представители компании.

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