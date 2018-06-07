Дополнительные поезда будут ходить в Сочи во время июньских праздников

9 июня дополнительный поезд сообщением Минеральные Воды — Адлер отправится в 20:34, а в Сочи состав прибудет в 7:34. Обратно в Минводы пассажиры смогут выехать 12 июня в 21:39.

Еще одно направление будет обеспечено дополнительным составом. Поезд Ростов — Кисловодск пройдет по маршруту в тот же временной период — 9 и 12 июня.

Кроме этих двух направлений, во время предстоящих выходных транспортная компания назначает по стране 86 рейсов дополнительных поездов дальнего следования. Сюда входят рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Киров, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Пензу, из Казани, Чебоксар, Ульяновска и Ижевска в Москву.

В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы, сообщают представители компании.