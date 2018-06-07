Краснодар и Армавир стали победителями конкурса «Торговля России»

Кубанские города Краснодар и Армавир отметились победами во Всероссийском конкурсе "Торговля России 2018". В Москве 6 июня стартовала Российская неделя ритейла, в ходе которой подвели итоги национального конкурса "Торговля России 2018" на лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами. В номинации "Лучший розничный рынок" победу одержал Армавир. Кубанская столица же стала лидером номинации "Лучший торговый город", сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Кубани (ЗСК).