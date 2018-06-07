В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции за мошенничество

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ЮФО. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, подозреваемой в конце мая 2017 года, введя в заблуждение мужчину относительно своих возможностей по оказанию помощи в избежании привлечения к уголовной ответственности, потребовал от последнего взятку в сумме 200 тысяч рублей. Мужчина согласился и передал указанную сумму. Полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

УТ МВД России по ЮФО в отношении данного сотрудника была назначена служебная проверка, по результатам которой подозреваемый уволен из органов внутренних дел.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.