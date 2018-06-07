УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю отчиталась о готовности к ЧМ-2018

Участие в совещании по подведению итогов служебной деятельности уголовно-исполнительной инспекции за три месяца 2018 года и рассмотрению вопросов, связанных с проведением на территории региона игр Чемпионата мира по футболу принял начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, руководители отделов и служб краевого управления, сотрудники районных филиалов УИИ.

С основным докладом об итогах служебной деятельности выступил начальник УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю Юрий Александров. С докладом о результатах взаимодействия при проведении мероприятий по розыску осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, скрывающихся от отбывания наказания и контроля уголовно-исполнительной инспекции выступил старший оперуполномоченный отделения розыска УФСИН России по Краснодарскому краю Евгений Удовенко. Руководители филиалов УИИ отчитались о проделанной работе за первый квартал 2018 года.

Начальник краевого УФСИН Виктор Пестов назвал направления деятельности уголовно-исполнительных инспекций, требующие наиболее пристального внимания. К ним относятся профилактика и недопущение совершения повторных правонарушений осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, организация первичных розыскных мероприятий в отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания и организация применения системы электронного мониторинга подучетных лиц с целью усиления контроля и надзора за соблюдением установленных судом ограничений и запретов.

Отдельным вопросом были рассмотрены меры, принимаемые сотрудниками УИИ по осуществлению профилактических мероприятий в связи проведением чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

По итогам совещания начальникам филиалов УИИ, расположенных в муниципальных образованиях края, были поставлены задачи по совершенствованию служебной деятельности на предстоящий период. В целом их деятельность за первый квартал 2018 года оценена на «удовлетворительно».