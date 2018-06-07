Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

День России, 12 июня 2018 года, объявлен выходным для почтовых отделений Краснодарского края. В этот день обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

В соответствии с производственным календарем в субботу, 9 июня, почтовые отделения всех классов будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник, 11 июня, - по графику субботы.

В воскресенье, 10 июня, все отделения почтовой связи будут работать в соответствии с установленным графиком. 13 июня отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В День России, 12 июня 2018 года, в круглосуточном режиме продолжат работать отделения Почты России Москва 101000 (Мясницкая улица, д. 26) и Санкт-Петербург 190000 (Почтамтская улица, д. 9А).

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.