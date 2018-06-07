Житель Каневского района предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на женщину и ее убийстве

Следственным отделом по Каневскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на 45-летнюю женщину (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ) и ее убийстве (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый и погибшая проживали в одном домовладении на два хозяина по улице Черноморской в станице Новоминской. В ночь на 11 сентября 2017 года мужчина проник в дом к соседке с целью хищения у нее денежных средств, однако, обнаружив женщину в жилище, нанес ей один удар монтировкой в область головы. Потерпевшая выбежала во двор, между тем, догнав ее, злоумышленник вновь нанес ей множественные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений местная жительница скончалась на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы. Убив соседку, фигурант вновь вошел в ее домовладения, где похитил кошелек с банковской картой в нем, с которой в дальнейшем обналичил деньги. Утром 12 сентября 2017 года в связи с тем, что женщина не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки, ее подруга прибыла к ней домой, где обнаружили погибшую, о чем сообщила в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю