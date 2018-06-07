Пятиэтажный самострой в Адлере пошел под снос

В Адлерском районе г. Сочи в соответствии с решением суда снесено пятиэтажное здание. Многоквартирный жилой дом, площадью 2 268 квадратных метров, возведенный на территории совхоза Южные культуры, был признан самостроем. Суд обязал владелицу здания осуществить снос за свой счет. Взыскателем, как и в большинстве подобных случаев, выступила администрация г.Сочи.

Исполнительный лист поступил в Адлерский районный отдел судебных приставов г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю. На момент возбуждения исполнительного производства объект был полностью достроен, строительные работы не велись, о чем судебным приставом-исполнителем составлен соответствующий акт. Владелицу объекта официально уведомили о возбуждении исполнительного производства. Гражданке был предоставлен срок для добровольного исполнения требований суда.

Как только этот срок истек, судебный пристав вынес постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. В тот же день было вынесено постановление о наложении ареста на сам дом и земельный участок под ним. Дополнительной мерой воздействия стало постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации. Но даже эти меры не подтолкнули женщину к тому, чтобы снести незаконно возведенное строение.

В результате, Адлерский районный суд г.Сочи вынес решение об изменении способа и порядка исполнения решения и возложил обязанности по сносу самостроя на взыскателя, предоставив администрации г.Сочи право привлечь для этих целей иную (стороннюю) организацию с последующим взысканием понесенных расходов в пользу данной организации.

Судебные приставы обеспечили беспрепятственный доступ рабочим и спецтехнике на место проведения исполнительных действий. Буквально за несколько дней была полностью демонтирована кровля здания, а также оконные и дверные заполнения двух верхних этажей.

В настоящее время работы по демонтажу самовольно возведенного строения завершены, строительный мусор вывезен. Теперь должнице предстоит компенсировать услуги строительной организации. Как показывает практика, в подобных случаях расходы существенно превышают сумму, затрачиваемую при самостоятельном и добровольном сносе строения. С учетом того, что на земельный участок наложен арест, можно с уверенностью утверждать, что судебные приставы в ближайшее время взыщут всю сумму долга, в полном объеме.