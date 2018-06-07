Дознаватель – гроза должников

Лучшим дознавателем Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю по итогам прошедшего недавно конкурса признана Наталья Караченцева из Славянского городского отдела. В службу судебных приставов Наталья пришла в 2009 году, проработала здесь почти пять лет, после чего решила попробовать силы в полиции. А потом… вернулась снова в Славянский городской отдел судебных приставов, где работает дознавателем по сей день.

В соответствии с правилами Всероссийского конкурса, квалификацию Натальи оценивала строгая комиссия. В ходе тестирования всего за один час необходимо было ответить на 50 вопросов, каждый из которых требовал отменной профессиональной подготовки. Кроме того, при подведении итогов учитывалось количество баллов за практические задания. Таких заданий было восемь, и на их выполнение конкурсантке отводилось не более 40 минут. Конкурсная комиссия также очень внимательно изучала показатели служебной деятельности всех работников, на которых возложены обязанности по проведению предварительного расследования в форме дознания.

Наталья с честью выдержала все испытания. В ее работе без твердого характера не обойтись. Одной из функций дознавателя является привлечение к предусмотренной законом ответственности самой неприятной и морально тяжелой категории должников – неплательщиков алиментов. Люди, которые поправ все известные моральные принципы, забывают о собственных детях, порой даже и выглядящие достаточно респектабельно, не могут вызывать у общества иных эмоций, кроме стыда за них.

Наталья, регулярно сталкиваясь в своей работе с безответственными с родителями, относится к ним без малейшего снисхождения, а неплательщики порой очень этого снисхождения требуют. Чего только не придумывают: прикидываются неизлечимо больными, рассказывают о сложнейших жизненных ситуациях, прячутся – и все ради того, чтобы не содержать самых родных своих людей.

Взаимодействие судебных приставов с неплательщиками алиментов – это всегда многоходовая комбинация, нацеленная, прежде всего, на взыскание долга. И дознаватель в ней – самое крайнее звено. Наталья Караченцева, как никто понимает ответственность своей работы - нарушитель закона не должен избежать наказания. Потому материалы уголовных дел для передачи в суд готовятся с особой тщательностью. За всё время работы Натальи не пришло ни одного оправдательного приговора по возбужденным ею делам. Один из последних примеров ее работы - две забывчивые матери, отправившиеся на обязательные работы на срок 8 и 10 месяцев соответственно. Материал по третьей неплательщице в самое ближайшее время поступит в суд. Так что славянским алиментщикам живется несладко.

Теперь у Натальи Караченцевой впереди участие во втором этапе Конкурса, который будет проводиться на уровне Южного Федерального округа, на базе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.