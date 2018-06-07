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Россиянам предложили добавить один выходной

Четверг, 07 июня 2018 11:04
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Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает «Российская газета».

Сенатор стал одним из авторов законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс. «Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: «хочу — не хочу», «пойду — не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям», — сказал он.

По его словам, большинство россиян, чья работа не связана с опасным и вредным производством или в тех местах работы, где диспансеризация обязательна, игнорируют осмотр у врачей. Поскольку работник не всегда готов брать выходной за свой счет, законопроект предоставляет работающим россиянам возможность взять отгул с сохранением заработной платы.

В настоящее время законопроект готовится в Государственной думе к первому чтению. Ориентировочно депутаты его рассмотрят 14 июля.

В конце мая министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году. По ее словам, государству необходимо принять комплекс мер, в том числе проводить пропаганду здорового образа жизни и предложить возможность для «скрининга здоровья» — диспансеризации и профилактических осмотров.

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