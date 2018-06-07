Россиянам предложили добавить один выходной

Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает «Российская газета».

Сенатор стал одним из авторов законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс. «Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: «хочу — не хочу», «пойду — не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям», — сказал он.

По его словам, большинство россиян, чья работа не связана с опасным и вредным производством или в тех местах работы, где диспансеризация обязательна, игнорируют осмотр у врачей. Поскольку работник не всегда готов брать выходной за свой счет, законопроект предоставляет работающим россиянам возможность взять отгул с сохранением заработной платы.

В настоящее время законопроект готовится в Государственной думе к первому чтению. Ориентировочно депутаты его рассмотрят 14 июля.

В конце мая министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году. По ее словам, государству необходимо принять комплекс мер, в том числе проводить пропаганду здорового образа жизни и предложить возможность для «скрининга здоровья» — диспансеризации и профилактических осмотров.